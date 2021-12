Frabotta verso il ritorno alla Juventus. Il terzino non convince Tudor

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Nicolò Schira riporta un Hellas Verona attivo sul mercato, per Gennaio. Setti potrebbe prendere une un centrocampista,fuori Gianlucaattualmente in prestito al Verona, potrebbe tornarecasa madre. Il giocatore nonpienamente Igor, che vorrebbe rimandarlo. A riportarlo è Nicolò Schira attrail suo profilo L'articolo

...biancoscudati ottengono una vittoria importante e si prendono 3 punti per proseguire la corsa... Il primo realizzato da Luca Zanimacchia, il secondo da Gianluca Frabotta; la vittoria dei giovani ...Nicolò Schira riporta un Hellas Verona attivo sul mercato, per Gennaio. Setti potrebbe prendere un terzino e un centrocampista, Frabotta fuori ...Attualmente in prestito al Verona, Gianluca Frabotta, terzino classe 1999 di proprietà della Juventus, potrebbe tornare in bianconero a gennaio: il ragazzo, reduce da un infortunio, ...