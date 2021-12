(Di giovedì 2 dicembre 2021) L’AEW ha postato delledil’Atlanta Street Fight con Andrade El Idolo. Come visto a, Brandiha fatto il suo ritorno in AEW questa settimana e ha portato del liquido infiammabile per darea un tavolo. Dolore, tanto dolore! Lo scopo dello spot era che Andrade sfondasse il tavolo, ma è sembrato che ladiabbia subito la maggior parte dei danni. Lequi sotto rendono chiaro che era piuttostolo show e ci vorrà un po’ di tempo perché le ustioni sulla suasi rimarginino. Flaming Table Aftermath: The scarred and scorched back of #...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE FOTO: Cody Rhodes appare malconcio alla schiena dopo la puntata 'di fuoco' a Dynamite - - SpazioWrestling : AEW: Cody Rhodes mostra i segni dopo la caduta su un tavolo infuocato a Dynamite *FOTO* #CodyRhodes #AEW #Dynamite - L__avra : Io e Cody appena vediamo un pò di sole: (Foto di questa mattina) - Cody__Allen : @dettabene10 Praticamente si criticava alcuni fan di m4tti4 che stavano insultando la nuova arrivata solo perché si… - Cody__Allen : @dusktilldowy Praticamente si criticava alcuni fan di m4tti4 che stavano insultando la nuova arrivata solo perché s… -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Cody

SpazioWrestling.it

... Meadow Walker ha omaggiato suo padre attraverso unapubblicata su Instagram. La modella e ... Nel corso di un'intervista risalente al 2013 rilasciata a PEOPLE,Walker - fratello di Paul - ha ...La cerimonia di premiazione approfondimento People's Choice Award 2017: leFino al 17 novembre ...Stephen Colbert 8 The Tonight Show Starring Jimmy Fallon THE COMPETITION CONTESTANT OF 2021 1...Nella notte si è tenuto Dynamite e come sempre le emozioni sono state tantissime (CLICCA QUI PER LEGGERE IL REPORT). Nel main event dello show, Cody Rhodes ha sconfitto Andrade El Idolo con un suplex ...KTM svela la nuova “piccola” Travel Enduro: vediamo come cambia, per il 2022, la 390 Adventure. KTM svela la nuova 390 Adventure. La Travel Enduro di piccola cilindrata può essere considerata un rifer ...