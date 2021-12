Fortnite: Come sbloccare l’emote GRATIS ed esclusivo di Air Jordan XI Cool Grey (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Capitolo 2 di Fortnite sta per concludersi, Epic Games regala ai giocatori un ultima chicca, una nuova collaborazione con Jordan, la quale questa volta vi offre la possibilità di ottenere uno spray esclusivo e gratuito, ottenibili nella nuova MAT Air Jordan XI Cool Grey realizzata per l’occasione. Air Jordan XI Cool Grey: Come ottenere lo spray GRATIS per Fortnite Lo spray GRATIS ed esclusivo può essere ottenuto solo nella nuova MAT ed entro la fine della settimana, dato che sabato 4 dicembre si terrà l’evento La Fine, il quale segnerà la fine del capitolo 2. La MAT è piuttosto semplice da giocare ma richiede tempo e pazienza per ricevere lo ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Capitolo 2 dista per concludersi, Epic Games regala ai giocatori un ultima chicca, una nuova collaborazione con, la quale questa volta vi offre la possibilità di ottenere uno spraye gratuito, ottenibili nella nuova MAT AirXIrealizzata per l’occasione. AirXIottenere lo sprayperLo sprayedpuò essere ottenuto solo nella nuova MAT ed entro la fine della settimana, dato che sabato 4 dicembre si terrà l’evento La Fine, il quale segnerà la fine del capitolo 2. La MAT è piuttosto semplice da giocare ma richiede tempo e pazienza per ricevere lo ...

