Fontana: Lombardia resta in zona bianca; rallenta la crescita di contagi e ricoveri (Di giovedì 2 dicembre 2021) “La Lombardia sarà in zona bianca anche la prossima settimana. Nonostante i numeri assoluti di ricoveri e contagiati aumentino, quelli che domani saranno valutati dalla cabina di regia di Iss e Ministero della Salute, mostrano una percentuale di crescita inferiore rispetto alla settimana precedente. La progressione dei contagi, per esempio, si è dimezzata passando da 59,2% a 27,4%”. Lo dichiara il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Il dato ancora più rassicurante – sottolinea il presidente – è che l’indice Rt ospedaliero, che forniva proiezioni di un incremento di posti letto a fine dicembre, passa da 1,3 della valutazione di domani (con dati riferiti a 7 giorni fa) a 1,14, di oggi. Un calo che modifica quindi in ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Lasarà inanche la prossima settimana. Nonostante i numeri assoluti diati aumentino, quelli che domani saranno valutati dalla cabina di regia di Iss e Ministero della Salute, mostrano una percentuale diinferiore rispetto alla settimana precedente. La progressione dei, per esempio, si è dimezzata passando da 59,2% a 27,4%”. Lo dichiara il presidente della Regione, Attilio. “Il dato ancora più rassicurante – sottolinea il presidente – è che l’indice Rt ospedaliero, che forniva proiezioni di un incremento di posti letto a fine dicembre, passa da 1,3 della valutazione di domani (con dati riferiti a 7 giorni fa) a 1,14, di oggi. Un calo che modifica quindi in ...

Advertising

Varco001 : RT @ilruttosovrano: La Lega in Lombardia, nei decenni di governo della Regione, ha depotenziato la medicina territoriale, per favorire la s… - Omar59417381 : RT @webecodibergamo: Le parole del presidente della Regione Lombardia - Paolo18030138 : RT @ilruttosovrano: La Lega in Lombardia, nei decenni di governo della Regione, ha depotenziato la medicina territoriale, per favorire la s… - CommentoRimosso : RT @ilruttosovrano: La Lega in Lombardia, nei decenni di governo della Regione, ha depotenziato la medicina territoriale, per favorire la s… - Greg_75_ : RT @ilruttosovrano: La Lega in Lombardia, nei decenni di governo della Regione, ha depotenziato la medicina territoriale, per favorire la s… -