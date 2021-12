Fondo Imprese in difficoltà, 400 milioni disponibili: al via le domande (Di giovedì 2 dicembre 2021) A partire dal 13 dicembre sarà possibile effettuare la richiesta per il Fondo Imprese in difficoltà. La misura, già attivata lo scorso settembre, è stata introdotta con l’art. 37 del Decreto Sostegni Bis. Con la sua seconda edizione, sono stati riaperti i termini per poter fare domanda fino al 29 aprile 2022. Sarà possibile effettuare le domande utilizzando la piattaforma informatica, che sarà raggiungibile dal sito web dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia. Fondo Imprese in difficoltà, come funziona “Abbiamo rispettato l’impegno preso di riaprire i termini per la richiesta di un finanziamento agevolato, secondo quanto prevede l’articolo 37“, dichiara il ministro Giorgetti, che aggiunge: “Il ... Leggi su fmag (Di giovedì 2 dicembre 2021) A partire dal 13 dicembre sarà possibile effettuare la richiesta per ilin. La misura, già attivata lo scorso settembre, è stata introdotta con l’art. 37 del Decreto Sostegni Bis. Con la sua seconda edizione, sono stati riaperti i termini per poter fare domanda fino al 29 aprile 2022. Sarà possibile effettuare leutilizzando la piattaforma informatica, che sarà raggiungibile dal sito web dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia.in, come funziona “Abbiamo rispettato l’impegno preso di riaprire i termini per la richiesta di un finanziamento agevolato, secondo quanto prevede l’articolo 37“, dichiara il ministro Giorgetti, che aggiunge: “Il ...

Advertising

ConfindustriaFi : Fondo per grandi imprese in difficoltà: riapertura della misura - AbruzzoSviluppo : ??Al via i #finanziamenti agevolati del @Mise per sostenere il rilancio e la continuità dell’attività delle imprese… - socialmiliac : #Mise, dal 13 dicembre nuove domande per il Fondo #imprese in difficoltà - Comune_Biassono : Bando per contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese - edofux : I contributi a fondo perduto alle imprese rischiano di essere solo un regalo alle proprietà meno corrette. Gli Adri… -