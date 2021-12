Focolaio nel Belenenses, il club chiede il rinvio per la sfida contro il Vizela (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Belenenses ha giocato con soli nove uomini nella sfida contro il Benfica sabato scorso a causa del Focolaio di Covid-19 scoppiato nel gruppo squadra. Si è parlato tanto della vicenda in Portogallo, eppure né la Federazione, né la Lega calcio hanno ancora rinviato la prossima gara del club allenato da Filipe Cândido. Ecco la nota ufficiale del Belenenses, che chiede il rinvio contro il Vizela, gara in programma lunedì prossimo: “Come già comunicato alla Lega, l’intera rosa della squadra professionistica e dell’Under 23 del Belenenses, ad eccezione di un giocatore che si trova in Sudafrica, sarà in isolamento fino al 10 dicembre. Tutti i membri dello staff tecnico sono in isolamento. Abbiamo seguito ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilha giocato con soli nove uomini nellail Benfica sabato scorso a causa deldi Covid-19 scoppiato nel gruppo squadra. Si è parlato tanto della vicenda in Portogallo, eppure né la Federazione, né la Lega calcio hanno ancora rinviato la prossima gara delallenato da Filipe Cândido. Ecco la nota ufficiale del, cheilil, gara in programma lunedì prossimo: “Come già comunicato alla Lega, l’intera rosa della squadra professionistica e dell’Under 23 del, ad eccezione di un giocatore che si trova in Sudafrica, sarà in isolamento fino al 10 dicembre. Tutti i membri dello staff tecnico sono in isolamento. Abbiamo seguito ...

