Flavio Montrucchio, i capelli sono i suoi? Le foto del passato sollevano dubbi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Flavio Montrucchio, i capelli sono davvero i suoi? Le foto del passato del conduttore lasciano perplessi: ecco la verità. Flavio Montrucchio (Instagram)Flavio Montrucchio, i capelli sono i suoi o è ricorso ad un trapianto? La sua folta chioma crea qualche perplessità guardando le foto del passato. Lo abbiamo conosciuto grazie al Grande Fratello: l’uomo è stato il vincitore della seconda edizione del programma. Questo accadeva, pensate, ben venti anni fa; dopo il reality Flavio ha iniziato la sua carriera televisiva. Inizialmente lo abbiamo visto recitare in alcune soap opera, come ... Leggi su chenews (Di giovedì 2 dicembre 2021), idavvero i? Ledeldel conduttore lasciano perplessi: ecco la verità.(Instagram), io è ricorso ad un trapianto? La sua folta chioma crea qualche perplessità guardando ledel. Lo abbiamo conosciuto grazie al Grande Fratello: l’uomo è stato il vincitore della seconda edizione del programma. Questo accadeva, pensate, ben venti anni fa; dopo il realityha iniziato la sua carriera televisiva. Inizialmente lo abbiamo visto recitare in alcune soap opera, come ...

