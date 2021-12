Fiumicino, ‘Natale in Villa’: mercatini, spettacoli, film e la casa di Babbo Natale (Di giovedì 2 dicembre 2021) Mercoledì 8 dicembre, sabato 11 e domenica 12 dicembre, sabato 18 e domenica 19 dicembre Villa Guglielmi ospiterà “Natale in villa”, una serie di eventi organizzati dalla Pro Loco insieme al Comune di Fiumicino, tutti all’insegna dello spirito natalizio. mercatini a tema, spettacoli di teatro e danza, animazione per bambini, proiezione di film sul Natale e una vera e propria casa di Babbo Natale che attenderà grandi e piccini nella corte di Villa Guglielmi e dove i più piccoli potranno spedire le proprie letterine natalizie. Sono molti e variegati gli appuntamenti in programma in questi cinque giorni di eventi. “Abbiamo voluto ricreare un’atmosfera natalizia – spiega l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli –: seppure ci ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 dicembre 2021) Mercoledì 8 dicembre, sabato 11 e domenica 12 dicembre, sabato 18 e domenica 19 dicembre Villa Guglielmi ospiterà “in villa”, una serie di eventi organizzati dalla Pro Loco insieme al Comune di, tutti all’insegna dello spirito natalizio.a tema,di teatro e danza, animazione per bambini, proiezione disule una vera e propriadiche attenderà grandi e piccini nella corte di Villa Guglielmi e dove i più piccoli potranno spedire le proprie letterine natalizie. Sono molti e variegati gli appuntamenti in programma in questi cinque giorni di eventi. “Abbiamo voluto ricreare un’atmosfera natalizia – spiega l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli –: seppure ci ...

