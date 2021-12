Fiorentina | vicinissimo il colpo in attacco | la chiusura nei prossimi giorni!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 2 dicembre 2021)già attiva sul mercato per riuscire a regalare al proprio allenatore rinforzi nella finestra di gennaio. Siamo vicinissimi all’accordo tra i gigliati e l’attaccante del Lille Ikone. A rivelarlo è il giornalista italiano Fabrizio Romano sul proprio profilo twitter. Ikone-Lille La trattativa dovrebbe chiudersi definitivamente neigiorni, 15 i milioni che arriveranno nelle casse dei francesi. L’arrivo di Ikone, spiega Fabrizio Romano, non sarebbe legato all’addio di Vlahovic. Questo il Tweet del giornalista: “are planning to complete Jonathan Ikoné signing in the next few days. The agreement is at final stages for €15m to Lille – future sale percentage will also be included in the deal. Ikoné’s arrival in January is not linked with Dusan Vlahovic future.“