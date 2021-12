Fiorentina, Italiano: “Il Bologna è in forma: serviranno attenzione, qualità e umiltà” (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Il mio lavoro alla Fiorentina sta procedendo bene. Siamo già vicini alla gara con il Bologna, un’altra partita difficile e importante, contro una squadra che sta bene, la dobbiamo preparare con grande concentrazione perché ci teniamo a far bene fuori casa. Dovremo applicarci con grande attenzione, qualità e umiltà, serve sempre la concentrazione giusta. Se siamo quelli dell’ultima gara possiamo mettere in difficoltà il Bologna che è in forma, gioca bene, ha fatto i nostri stessi punti e merita grande attenzione. La mia squadra può migliorare tantissimo, perché di settimana in settimana tanti calciatori a livello individuale dimostrano di stare molto meglio rispetto all’inizio. Le risposte dei ragazzi sono sempre state positive, vedo in crescita tanti ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Il mio lavoro allasta procedendo bene. Siamo già vicini alla gara con il, un’altra partita difficile e importante, contro una squadra che sta bene, la dobbiamo preparare con grande concentrazione perché ci teniamo a far bene fuori casa. Dovremo applicarci con grande, serve sempre la concentrazione giusta. Se siamo quelli dell’ultima gara possiamo mettere in difficoltà ilche è in, gioca bene, ha fatto i nostri stessi punti e merita grande. La mia squadra può migliorare tantissimo, perché di settimana in settimana tanti calciatori a livello individuale dimostrano di stare molto meglio rispetto all’inizio. Le risposte dei ragazzi sono sempre state positive, vedo in crescita tanti ...

