Fiorentina, Commisso LIVE: le dichiarazioni del presidente a Radio 24 news (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ospite di Radio 24 news: dal campionato al mercato, le sue parole Rocco Commisso è ospite ai microfoni di Radio 24 news nel programma 'Tutti convocati'. Calcionews24 seguirà in diretta e riporterà le dichiarazioni del presidente della Fiorentina. Fiorentina- Abbiamo iniziato una delle migliori stagioni degli ultimi 15 anni, con otto vittorie. Italiano ha portato grande entusiasmo, ha confermato i giocatori dell'anno passato. Con il materiale che avevamo sta facendo una grandissima squadra. PAZIENZA – Il mio sbaglio dello scorso anno è stato mandare via Iachini. Con Prandelli le cose non sono andate tanto bene e ho ...

