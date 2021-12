Fiocco rosa al GF! Papà per la prima volta a 48 anni: “È nata Penelope” (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Alle 2.39 del 1° Dicembre è nata Penelope. Stiamo tutti bene e siamo felici. La mamma è stata grandiosa!”. Fiocco rosa al GF! Con queste parole e la foto della manina e dove si intravede il visino della bimba l’ex concorrente del reality show annuncia il lieto evento. Non dimentica di taggare la compagna che lo ha reso Papà e lei a sua volta posta la stessa tenera immagine. Benvenuta Penelope, la prima figli di Tommy Vee e Greta Rubino. Lui, 48 anni e al secolo Tommaso Vianello, è diventato famoso per la partecipazione al GF 4. Quell’edizione fu vinta da Serena Garitta, ma il dj veneziano, considerato “il bello della Casa” fece sognare il pubblico con la love story con Carolina Marconi. Love story che è andata poi sgretolandosi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Alle 2.39 del 1° Dicembre è. Stiamo tutti bene e siamo felici. La mamma è stata grandiosa!”.al GF! Con queste parole e la foto della manina e dove si intravede il visino della bimba l’ex concorrente del reality show annuncia il lieto evento. Non dimentica di taggare la compagna che lo ha resoe lei a suaposta la stessa tenera immagine. Benvenuta, lafigli di Tommy Vee e Greta Rubino. Lui, 48e al secolo Tommaso Vianello, è diventato famoso per la partecipazione al GF 4. Quell’edizione fu vinta da Serena Garitta, ma il dj veneziano, considerato “il bello della Casa” fece sognare il pubblico con la love story con Carolina Marconi. Love story che è andata poi sgretolandosi ...

CagliariCalcio : ?? | FIOCCO ROSA #Cragno è di nuovo papà. Benvenuta, Vittoria! ?? #forzaCasteddu - Cagliari_1920 : Fiocco rosa in casa Cagliari. Cragno diventa per la seconda volta papà #cagliaricalcio - roronacci : #Fiocco rosa in casa Cagliari - Cagliari Calcio - LauraCa48453759 : RT @CagliariCalcio: ?? | FIOCCO ROSA #Cragno è di nuovo papà. Benvenuta, Vittoria! ?? #forzaCasteddu - CFNFMCalcio : RT @CagliariCalcio: ?? | FIOCCO ROSA #Cragno è di nuovo papà. Benvenuta, Vittoria! ?? #forzaCasteddu -

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco rosa Fiocco rosa in casa Tenucci - Bandoni: è nata Clara Fiocco rosa in casa Tenucci " Bandoni . È nata ieri sera (29 novembre) Clara Tenucci , figlia di Andrea Tenucci, della nota famiglia di commercianti e dell'ex assessora comunale Letizia Bandoni. La ...

diventato papà per la prima volta, dolcissimo fiocco rosa: benvenuta Chiara! ... non c'è che dire! Di chi parliamo? Scopriamolo! Leggi anche - > Benvenuto Riccardo! Il famoso attore è diventato papà: splendida notizia Fiocco rosa: e diventato papà di una dolcissima femminuccia, ...

Fiocco rosa in casa Cagliari Cagliari Calcio Fiocco rosa in casa casa Cragno: è nata Vittoria Al portiere del Cagliari, alla moglie Silvia e alla piccola Benedetta le congratulazioni da parte della nostra redazione di CalcioCasteddu Fiocco rosa in casa Cragno: è nata Vittoria, la secondogenita ...

Zecchino d'Oro 2021, orari tv e canzoni Al via la 64esima edizione. Domenica la finale, ma la gara sarà sul piccolo schermo anche venerdì e sabato. Chi sono i protagonisti ...

in casa Tenucci " Bandoni . È nata ieri sera (29 novembre) Clara Tenucci , figlia di Andrea Tenucci, della nota famiglia di commercianti e dell'ex assessora comunale Letizia Bandoni. La ...... non c'è che dire! Di chi parliamo? Scopriamolo! Leggi anche - > Benvenuto Riccardo! Il famoso attore è diventato papà: splendida notizia: e diventato papà di una dolcissima femminuccia, ...Al portiere del Cagliari, alla moglie Silvia e alla piccola Benedetta le congratulazioni da parte della nostra redazione di CalcioCasteddu Fiocco rosa in casa Cragno: è nata Vittoria, la secondogenita ...Al via la 64esima edizione. Domenica la finale, ma la gara sarà sul piccolo schermo anche venerdì e sabato. Chi sono i protagonisti ...