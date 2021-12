Fino all' ultimo battito 2 non si farà | parla lo sceneggiatore

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Brutte notizie per i fan diall': il secondo capitolo della fiction con protagonista Marco Bocci non si. Ad annunciarlo è stato, via Twitter, uno degli sceneggiatori, ovvero Andrea Valagussa.all'2 non siDiretta da Cinzia Th Torrini,all'2 è stato cancellato. La fiction con protagonista Marco Bocci nei panni del Dottor Diego Mancini, nonostante i buoni ascolti del primo capitolo della serie, ha chiuso i battenti per sempre. A dare questa triste notizia ai fan è stato, via Twitter, uno degli sceneggiatori, ovvero Andrea Valagussa. Smentendo le dichiarazioni di Bianca Guaccero, che nella serie interpreta Rosa Patruno, nuora del boss ...