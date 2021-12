Figc | Tapiro d’oro al presidente Gravina per il caso plusvalenze

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ildella Federcalcio Gabrieleha ricevuto un. A consegnarglielo è stato Moreno Morello, inviato di ‘Striscia la notizia’. Il motivo? Ilche ha recentemente travolto il calcio italiano, in particolare la Juventus, e l’intenzione di varare una norma volta a limitare determinate operazioni. A tal proposito, Moreno Morello ricorda di esser stato il primo a denunciare lefittizie, all’epoca tra Chievo e Cesena, insieme al giornalista Pippo Russo. In quel, i due furono ringraziati proprio dae daldel Coni Giovanni Malagò. “La Federazione si sta attivando per eliminare ogni forma di elusione” disse il numero uno della. ...