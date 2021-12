Figc, nuovo bilancio: Pil diminuito di 2 miliardi di euro a causa del Covid-19 (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Figc ha presentato il nuovo bilancio riguardante i propri interessi, mostrando gli effetti negativi del Coronavirus per il mondo dello sport. Oltre ad aver perso ben 245.000 giocatori tesserati tra il 2019 e il 2021, cambiamenti rilevanti anche per quanto riguarda il fattore puramente economico; Pil diminuito di 2 miliardi di euro complessivi, passando da 10.1 a 8.2 miliardi, dunque concretamente il 18%. Quantità minore, di conseguenza, dei posti di lavoro, con un rilevante decremento pari a 27.000 unità. La Figc ha dunque lavorato in situazioni emergenziali, non soltanto dal punto di vista sociale, ma anche ‘aziendale’ in senso stretto. Sebbene la situazione pandemica continui a tormentare l’Italia e l’europa intera, il primo ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) Laha presentato ilriguardante i propri interessi, mostrando gli effetti negativi del Coronavirus per il mondo dello sport. Oltre ad aver perso ben 245.000 giocatori tesserati tra il 2019 e il 2021, cambiamenti rilevanti anche per quanto riguarda il fattore puramente economico; Pildi 2dicomplessivi, passando da 10.1 a 8.2, dunque concretamente il 18%. Quantità minore, di conseguenza, dei posti di lavoro, con un rilevante decremento pari a 27.000 unità. Laha dunque lavorato in situazioni emergenziali, non soltanto dal punto di vista sociale, ma anche ‘aziendale’ in senso stretto. Sebbene la situazione pandemica continui a tormentare l’Italia e l’pa intera, il primo ...

