Ferrovie: sciopero nazionale il 3 dicembre, escluse le fasce orarie di garanzia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Possibili ripercussioni anche in Lombardia, Trenord: le fasce orarie di garanzia non saranno interessate dall’agitazione. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Possibili ripercussioni anche in Lombardia, Trenord: ledinon saranno interessate dall’agitazione.

FaRitardo1 : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #TrasportoPubblico - Sciopero 4 ore ?? venerdì #3dicembre 2021 ? Dalle ore 08:30 alle ore 12:30 ????Possibili sto… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #TrasportoPubblico - Sciopero 4 ore ?? venerdì #3dicembre 2021 ? Dalle ore 08:30 alle ore 12:30 ????Possibil… - lacappon : RT @AriannaPoletti: In Tunisia i dipendenti delle ferrovie dello Stato non hanno ricevuto lo stipendio di novembre e sono in sciopero. I pr… - AriannaPoletti : In Tunisia i dipendenti delle ferrovie dello Stato non hanno ricevuto lo stipendio di novembre e sono in sciopero.… - infoitinterno : Sciopero dei mezzi Roma e Lazio 3 dicembre: stop a bus, tram, metro e ferrovie -