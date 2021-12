Ferrero rischia un nuovo processo: indagato per bancarotta fraudolenta (Di giovedì 2 dicembre 2021) nuovo rischio processo per Massimo Ferrero, patron della Sampdoria. Come riportato dall’edizione di Roma del quotidiano La Repubblica, infatti, il numero uno del club doriano, dopo essere stato assolto dalle accuse di dichiarazione fraudolenta, riciclaggio e truffa, è adesso indagato per bancarotta fraudolenta. Tutto ruota ancora intorno alla cessione del centrocampista Pedro Obiang nel 2015 L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 2 dicembre 2021)rischioper Massimo, patron della Sampdoria. Come riportato dall’edizione di Roma del quotidiano La Repubblica, infatti, il numero uno del club doriano, dopo essere stato assolto dalle accuse di dichiarazione, riciclaggio e truffa, è adessoper. Tutto ruota ancora intorno alla cessione del centrocampista Pedro Obiang nel 2015 L'articolo

