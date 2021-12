Fedez, l'ultimo clamoroso colpo della Filippi: terremoto ad Amici, come "ribalta" il programma (Di giovedì 2 dicembre 2021) Stavolta Maria De Filippi potrebbe lasciare tutti senza parole. Ad Amici, secondo rumors, potrebbe arrivare Fedez: si tratta di un vero e proprio colpaccio per la regina della televisione che porta nel talent più famoso di sempre della tv. E' lo stesso Fedez che annuncia il suo arrivo in tv con una serie di Instagram Stories. Il rapper canterà, tra l'altro è uscito da poco Disumano - il suo nuovo album - e darà consigli ai ragazzi della scuola. Poi, sempre secondo gli ultimi rumors, organizzerà una coreografia del suo brano ‘Sapore. Però c'è una gaffe di Fedez, che su Instagram dice: “Avete presente quelle situazioni in cui credete di aver avuto un'idea geniale e la proponete a qualcuno che dice ‘wow, bell'idea'. Ma cinque minuti dopo dite, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Stavolta Maria Depotrebbe lasciare tutti senza parole. Ad, secondo rumors, potrebbe arrivare: si tratta di un vero e proprio colpaccio per la reginatelevisione che porta nel talent più famoso di sempretv. E' lo stessoche annuncia il suo arrivo in tv con una serie di Instagram Stories. Il rapper canterà, tra l'altro è uscito da poco Disumano - il suo nuovo album - e darà consigli ai ragazziscuola. Poi, sempre secondo gli ultimi rumors, organizzerà una coreografia del suo brano ‘Sapore. Però c'è una gaffe di, che su Instagram dice: “Avete presente quelle situazioni in cui credete di aver avuto un'idea geniale e la proponete a qualcuno che dice ‘wow, bell'idea'. Ma cinque minuti dopo dite, ...

estensecom : #Fedez ricorda nell’ultimo singolo Federico #Aldrovandi - doublegiem : Oh raga l'ultimo di Fedez ha un tot di pezzi con produzioni davvero spaziali, suona bene - cmqpertina : Sto ridendo così tanto per l'ultimo post di fedez vi prego quel bambino è la mia vita - Manu61318556 : @fedeedoscana Solo fedez,marracash, ultimo e guerra pequeno hanno tanti commenti e like .. il resto no !! Manco pausini per intenderci - camyden_96 : RT @italianhertz: Avete ascoltato l’ultimo album di #fedez #disumano -