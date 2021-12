Federauto, prima di Euro 5 il 52,5% delle auto in circolazione (Di giovedì 2 dicembre 2021) ROMA – Per la transizione energetica nel settore dell’auto la sola offerta di prodotto non basta. Il parco circolante italiano è uno dei più vecchi d’Europa: 38,8 milioni di auto con un’età media di 11,8 anni, costituito per il 52,5% da auto ante Euro 5 (20,4 milioni) e per il 70,5% ante Euro 6 (27,4 milioni). Anche se il mercato dell’auto tornasse a livelli più o meno normali (1.700.000 unità all’anno), per sostituire l’attuale circolante inquinante occorrerebbero decenni. Lo ha segnalato Federauto-Confcommercio nel corso di una conferenza stampa. Un altro ostacolo è il costo delle auto, il cui prezzo medio in Italia negli ultimi 10 anni è già cresciuto, al netto dell’inflazione, del 6% al di sopra ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 2 dicembre 2021) ROMA – Per la transizione energetica nel settore dell’la sola offerta di prodotto non basta. Il parco circolante italiano è uno dei più vecchi d’pa: 38,8 milioni dicon un’età media di 11,8 anni, costituito per il 52,5% daante5 (20,4 milioni) e per il 70,5% ante6 (27,4 milioni). Anche se il mercato dell’tornasse a livelli più o meno normali (1.700.000 unità all’anno), per sostituire l’attuale circolante inquinante occorrerebbero decenni. Lo ha segnalato-Confcommercio nel corso di una conferenza stampa. Un altro ostacolo è il costo, il cui prezzo medio in Italia negli ultimi 10 anni è già cresciuto, al netto dell’inflazione, del 6% al di sopra ...

L'Italia, evidenzia Federauto, è in serio ritardo sia nella rete di bassa potenza (6a in Europa per numero di colonnine per 100 km), sia nella rete di ricarica veloce (Fast Charge) che costituisce il ...

Auto: 72mila posti a rischio con le regole europee sulle vendite online ...prima dello stop alla vendita di auto con motori a combustione , previsto per il 2035. Ma se vogliamo raggiungere davvero gli obiettivi ecologici che l'Europa si è posta, fanno sapere da Federauto, ...

L'Italia, evidenzia, è in serio ritardo sia nella rete di bassa potenza (6a in Europa per numero di colonnine per 100 km), sia nella rete di ricarica veloce (Fast Charge) che costituisce il ......dello stop alla vendita di auto con motori a combustione , previsto per il 2035. Ma se vogliamo raggiungere davvero gli obiettivi ecologici che l'Europa si è posta, fanno sapere da, ...