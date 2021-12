Facebook ha sospeso Filippo Facci dopo il post su Greta Beccaglia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Non per essersi definito “Topo Gigio”, ovviamente, ma per aver “ironizzato” sulla molestia sessuale (confermata anche dalle indagini avviate dalla Procura di Firenze nei confronti di due tifosi della Fiorentina) subita da Greta Beccaglia, l’inviata di Toscana TV “palpeggiata” sul fondoschiena mentre stava effettuando – sabato scorso – il suo collegamento fuori dallo stadio “Castellani” di Empoli. Questo è il motivo che ha portato Facebook a sospendere – temporaneamente – il profilo social del giornalista Filippo Facci. E lui, non contento, utilizza Twitter per ribadire il suo concetto. Filippo Facci è stato sospeso da Facebook dopo il post su Greta Beccaglia “Io me ne ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Non per essersi definito “Topo Gigio”, ovviamente, ma per aver “ironizzato” sulla molestia sessuale (confermata anche dalle indagini avviate dalla Procura di Firenze nei confronti di due tifosi della Fiorentina) subita da, l’inviata di Toscana TV “palpeggiata” sul fondoschiena mentre stava effettuando – sabato scorso – il suo collegamento fuori dallo stadio “Castellani” di Empoli. Questo è il motivo che ha portatoa sospendere – temporaneamente – il profilo social del giornalista. E lui, non contento, utilizza Twitter per ribadire il suo concetto.è statodailsu“Io me ne ...

TitiCasati : RT @robedibasile: #Facebook ha sospeso #FilippoFacci. Ora lo facciamo sospendere anche da #Twitter? E che ne so, magari l'@ODG_CNOG ci dà u… - robedibasile : #Facebook ha sospeso #FilippoFacci dopo la pubblicazione di questa foto accompagnata da un post raccapricciante. Ch… - robedibasile : #Facebook ha sospeso #FilippoFacci. Ora lo facciamo sospendere anche da #Twitter? E che ne so, magari l'@ODG_CNOG c… - etventadv : RT @FilippoFacci1: FACEBOOK MI HA SOSPESO per una settimana per via del post sottostante. Io me ne fotto. Ma voi almeno - sapete di chi par… - FilippoFacci1 : RT @FilippoFacci1: FACEBOOK MI HA SOSPESO per una settimana per via del post sottostante. Io me ne fotto. Ma voi almeno - sapete di chi par… -