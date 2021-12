F1 | Arabia Saudita;Verstappen | bella stagione comunque finisca

(Di giovedì 2 dicembre 2021) "Sono tanti anni che proviamo a battere la Mercedes, ma se vinceremo quest'anno sarà bello per noi, non perché avremo battuto gli altri. Vincere un Mondiale credo sia un risultato grandioso per ...

Maxsi dice pronto alla penultima sfida della stagione inche potrebbe incoronarlo campione del mondo di Formula 1 per la prima volta nella sua carriera. "Lottare con Lewis ...'Un cambio di motore per la RB16B di? Non è previsto inal momento. Se avverrà, sarà ad Abu Dhabi'. Parola di Helmut Marko , che a F1 - Insider ha detto la sua in un'intervista. La power unit con più di 2 mila ...Fernando Alonso esprime il proprio parere in occasione della conferenza stampa del Gran Premio dell'Arabia Saudita, penultimo atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori dell'Alpine cerca conferme dopo ...JEDDAH - "Combattere contro Lewis in generale è stato positivo per lo sport: un ragazzo giovane contro il campione del mondo affermato. Penso che sia molto eccitante. Alcuni potr ...