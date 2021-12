F1: Jost Capito positivo al Covid, per il CEO della Williams niente trasferta in Arabia Saudita (Di giovedì 2 dicembre 2021) Covid che incombe anche nei motori. Il CEO e team principal della Williams Jost Capito non potrà partire per l’Arabia Saudita, dove sarà in programma il prossimo GP del Mondiale di F1. Il 63enne tedesco è risultato positivo ad un tampone effettuato proprio poco prima della partenza dall’Inghilterra verso Jeddah e dunque è stato costretto a tornare a casa. Ad annunciarlo il team: “Williams Racing può confermare che il Ceo e team principal Jost Capito è risultato positivo a un test per il Covid-19, prima di recarsi a Jeddah per il Gran Premio dell’Arabia Saudita di questo fine settimana. Jost ora sta ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021)che incombe anche nei motori. Il CEO e team principalnon potrà partire per l’, dove sarà in programma il prossimo GP del Mondiale di F1. Il 63enne tedesco è risultatoad un tampone effettuato proprio poco primapartenza dall’Inghilterra verso Jeddah e dunque è stato costretto a tornare a casa. Ad annunciarlo il team: “Racing può confermare che il Ceo e team principalè risultatoa un test per il-19, prima di recarsi a Jeddah per il Gran Premio dell’di questo fine settimana.ora sta ...

Advertising

f1_notizie : Jost Capito, amministratore delegato e team principal della Williams, è risultato positivo al COVID-19 prima di par… - quaranta_vito : RT @GiulyDuchessa: Il TP della @WilliamsRacing Jost #Capito è risultato positivo al COVID-19 quindi non sarà dell’evento. Non riguarda ness… - dinoadduci : Williams, Jost Capito colpito dal Covid: il team principal non andrà a Jeddah - Luxgraph : F1, Williams: positivo al Covid il team principal Jost Capito - Gazzetta_it : F1 Williams, il team principal Jost Capito colpito dal Covid: non sarà presente a Jeddah -