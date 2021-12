F1 GP Arabia Saudita 2021, Leclerc: “Su questo circuito cittadino abbiamo delle chance” (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Le opportunità sui circuiti cittadini ci sono sempre. Bisogna vedere quanto sono impegnative queste curve veloci: non si sa ancora se sono facili o più difficili, oppure se avere il coraggio di passarle più in fretta ci permetterà di guadagnare tempo. questo lo vedremo solamente domani. Dal primo colpo d’occhio e dai giri fatti al simulatore mi sembra in ogni caso un tracciato divertente”. Queste le parole di Charles Leclerc, pilota della Ferrari, intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del Gran Premio d’Arabia Saudita di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Le opportunità sui circuiti cittadini ci sono sempre. Bisogna vedere quanto sono impegnative queste curve veloci: non si sa ancora se sono facili o più difficili, oppure se avere il coraggio di passarle più in fretta ci permetterà di guadagnare tempo.lo vedremo solamente domani. Dal primo colpo d’occhio e dai giri fatti al simulatore mi sembra in ogni caso un tracciato divertente”. Queste le parole di Charles, pilota della Ferrari, intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del Gran Premio d’di Formula 1. SportFace.

