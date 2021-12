Evelina Flachi spiega come prepararci al Natale per non ingrassare

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Mancano poche settimane ale se seguiamo i consigli della dottoressaquesta volta non chiuderemo le feste natalizie con i chili in più che ogni anno ci tormentano. I sensi di colpa arrivano solo dopo ma se giochiamo d’anticipo,suggerisce, sarà semplice restare in forma. E’ importante prepararsi ai pranzi, ai cenoni, gli aperitivi e i dolci che consumeremo con amici e parenti. E’ sul mensile E’ sempre mezzogiorno di dicembre che la nutrizionista che ammiriamo da anni ci regala i consigli giusti in vista delle festività natalizie. Mentre Antonella Clerici e i suoi chef cucinano i piatti più golosi lei cerca di correre ai ripari. E’ ovvio che ainfrangeremo le regole che conosciamo bene e non avremo un’alimentazione ...