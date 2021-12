Evacuate 70 famiglie a Itri per paura del maltempo (Di giovedì 2 dicembre 2021) AGI - Scuole chiuse e famiglie Evacuate ad Itri, in provincia di Latina, a causa dell'ondata di maltempo che sta flagellando in questi giorni il centro Italia. Il vicesindaco Elena Palazzo, in seguito alla diramazione di un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica emesso dalla Protezione Civile che segnalava il codice arancione per il maltempo, ha firmato l'ordinanza che evacua gli immobili di circa 70 famiglie - si parla di oltre 200 persone che saranno ospitate presso attività ricettive - e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, "al fine di prevenire situazioni di pericolosità per l'incolumita' dei bambini e degli studenti, nonche' per motivi attinenti alla sicurezza e alla circolazione stradale". Lo scorso 26 novembre la Regione Lazio aveva già dichiarato lo ... Leggi su agi (Di giovedì 2 dicembre 2021) AGI - Scuole chiuse ead, in provincia di Latina, a causa dell'ondata diche sta flagellando in questi giorni il centro Italia. Il vicesindaco Elena Palazzo, in seguito alla diramazione di un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica emesso dalla Protezione Civile che segnalava il codice arancione per il, ha firmato l'ordinanza che evacua gli immobili di circa 70- si parla di oltre 200 persone che saranno ospitate presso attività ricettive - e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, "al fine di prevenire situazioni di pericolosità per l'incolumita' dei bambini e degli studenti, nonche' per motivi attinenti alla sicurezza e alla circolazione stradale". Lo scorso 26 novembre la Regione Lazio aveva già dichiarato lo ...

