Europa: quei silenzi sulle lobby (Di giovedì 2 dicembre 2021) Con l'arrivo delle imponenti risorse del Recovery Fund, s'intensifica la pressione da parte dei cosiddetti «portatori di interessi». Ma rispetto a riunioni e incontri con loro, al Parlamento Ue c'è scarsa trasparenza. E ancora più opaca è la situazione per Camera e Senato in Italia... L'ultima a iscriversi è stata una multinazionale austriaca, la Amiblu, «specialista nelle soluzioni in vetroresina per acqua potabile e irrigazione», come si legge sulla sua pagina dedicata. È la nuova arrivata, ma di certo si trova in buona e numerosa compagnia: a oggi sono 13.217 le organizzazioni iscritte nel registro dell'Unione europea per svolgere attività di lobbying. Si tratta di quelle associazioni, think-tank, pensatoi, società multinazionali che perseguono legittimi interessi - spesso in rappresentanza di gruppi di potere - per orientare la politica comunitaria e, ancora di ...

Europa: quei silenzi sulle lobby Panorama

