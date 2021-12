Estorsione aggravata, assolti i patron dell’Hotel Samnium Resort (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è tenuta stamattina l’udienza conclusiva del processo a carico di Antonio D’Onofrio di anni 40, di Paolisi, del padre e del fratello, Francesco D’Onofrio, di Paolisi, e Francesco Rosario D’Onofrio, di Sant’Agata de’ Goti, noti imprenditori, rispettivamente di anni 71 e di anni 35, proprietari dell’Hotel Samnium Resort, imputati dei reati, a vario titolo, di Estorsione aggravata, danneggiamento, furto e calunnia, in relazione alla vicenda della vendita dell’ex “Caseificio Vassallo”, difesi dagli avvocati Sergio Rando, Vittorio Fucci e Giuseppe Saccone. Come si ricorderà, i D’Onofrio furono sottoposti a misure cautelari, perché ritenuti presuntivamente responsabili dei reati, a vario titolo, di Estorsione aggravata, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è tenuta stamattina l’udienza conclusiva del processo a carico di Antonio D’Onofrio di anni 40, di Paolisi, del padre e del fratello, Francesco D’Onofrio, di Paolisi, e Francesco Rosario D’Onofrio, di Sant’Agata de’ Goti, noti imprenditori, rispettivamente di anni 71 e di anni 35, proprietari, imputati dei reati, a vario titolo, di, danneggiamento, furto e calunnia, in relazione alla vicenda della vendita dell’ex “Caseificio Vassallo”, difesi dagli avvocati Sergio Rando, Vittorio Fucci e Giuseppe Saccone. Come si ricorderà, i D’Onofrio furono sottoposti a misure cautelari, perché ritenuti presuntivamente responsabili dei reati, a vario titolo, di, ...

Advertising

fattoquotidiano : Fabrizio Miccoli condannato in via definitiva a 3 anni e 6 mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso - anteprima24 : ** #Estorsione aggravata, assolti i patron dell'Hotel Samnium Resort ** - CAGLIARILIVEAPP : Spaccio di droga, armi ed estorsione aggravata. 12 persone finite nella rete della Polizia nell'oristanese e nel sa… - Luciano06815942 : RT @poliziadistato: Spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi ed estorsione aggravata. La #SquadraMobile di Oristano ha arrestat… - franconemarisa : RT @poliziadistato: Spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi ed estorsione aggravata. La #SquadraMobile di Oristano ha arrestat… -