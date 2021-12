Espulsione Singo, il Torino perde l’esterno per il match di Cagliari (Di giovedì 2 dicembre 2021) Espulsione Singo, il Torino non avrà a disposizione l’esterno nel prossimo match con il Cagliari. Ecco cosa è successo Rischia di cambiare di colpo Torino-Empoli. Granata in vantaggio, ma ora sono con un uomo in meno a causa dell’Espulsione di Singo alla mezz’ora. l’esterno si è reso autore di un fallo da ultimo uomo su Di Francesco e l’arbitro, dopo controllo al VAR, ha deciso per l’Espulsione. Il giocatore salterà la trasferta di Cagliari. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021), ilnon avrà a disposizionenel prossimocon il. Ecco cosa è successo Rischia di cambiare di colpo-Empoli. Granata in vantaggio, ma ora sono con un uomo in meno a causa dell’dialla mezz’ora.si è reso autore di un fallo da ultimo uomo su Di Francesco e l’arbitro, dopo controllo al VAR, ha deciso per l’. Il giocatore salterà la trasferta di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : #Torino, espulso Singo: non ci sarà con il #Cagliari ?? - EmpoliCalcio : 40' 2-1 #TorinoEmpoli Dopo l'espulsione di Singo, al minuto 35, Juric aveva tolto Pjaca per inserire Vojvoda - Maignangioia : Gol pobega contro. Espulsione Singo mio. Aina gioca solo per non farmi entrare Ferrari che ha fatto gol. Kill me now - ale_sottile : Assurda espulsione per #Singo. Gli arbitri non vanno proprio d'accordo con il #Toro. #TorinoEmpoli - TuttoIlToro : 32: Dopo la revisione al VAR, il direttore di estrae il rosso per Singo. Espulsione diretta e Toro in dieci uomini…… -