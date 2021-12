Esempio di sfruttamento dei lavoratori o di libertà artistica? Lo spot del Parmigiano Reggiano sotto accusa – Il video (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sta facendo discutere il video di Parmigiano Reggiano – un mediometraggio di 25 minuti – in cui un gruppo di ragazzi, aspiranti chef, incontrano «Renatino», un uomo che presta servizio nell’azienda Parmigiano Reggiano da quando ha 18 anni, e che dice di loro di essere felice di lavorare 365 giorni l’anno, senza mai fermarsi, e di non aver mai visto né il mare né la montagna né Parigi. Insomma uno stacanovista senza vita privata. «Davvero lavori 365 giorni l’anno?» «Sì», risponde lui. «Tu non hai mai visto il mare?» «No». «Parigi?» «No». «Sciare?» «No». «E sei felice?» «Sì». Una scena che non è piaciuta a molti, specialmente allo scrittore e assessore al terzo municipio di Roma Christian Raimo che l’ha denunciata pubblicamente sui suoi social. Il titolo del mediometraggio è Gli Amigos, diretto da ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sta facendo discutere ildi– un mediometraggio di 25 minuti – in cui un gruppo di ragazzi, aspiranti chef, incontrano «Renatino», un uomo che presta servizio nell’aziendada quando ha 18 anni, e che dice di loro di essere felice di lavorare 365 giorni l’anno, senza mai fermarsi, e di non aver mai visto né il mare né la montagna né Parigi. Insomma uno stacanovista senza vita privata. «Davvero lavori 365 giorni l’anno?» «Sì», risponde lui. «Tu non hai mai visto il mare?» «No». «Parigi?» «No». «Sciare?» «No». «E sei felice?» «Sì». Una scena che non è piaciuta a molti, specialmente allo scrittore e assessore al terzo municipio di Roma Christian Raimo che l’ha denunciata pubblicamente sui suoi social. Il titolo del mediometraggio è Gli Amigos, diretto da ...

