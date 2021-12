Epic Games Store: rivelati i nuovi giochi gratis della settimana (Di giovedì 2 dicembre 2021) Epic non si ferma e ha appena svelati i nuovi giochi gratis disponibili sull’Epic Games Store dalla seconda settimana di dicembre Epic prosegue la sua concorrenza con Steam svelando i nuovi giochi gratis riscattabili sull’Epic Games Store da settimana prossima. I titoli in questione sono Godfall Challenger Edition e Prison Architect che saranno scaricabili gratuitamente dal 9 al 16 dicembre. Attualmente è possibile riscattare Dead by Daylight e While True: learn(), che sono scaricabili gratuitamente fino al 9 dicembre. Godfall: Challenger Edition è stato annunciato a sorpresa mercoledì, quando è stato anche ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 2 dicembre 2021)non si ferma e ha appena svelati idisponibili sull’dalla secondadi dicembreprosegue la sua concorrenza con Steam svelando iriscattabili sull’daprossima. I titoli in questione sono Godfall Challenger Edition e Prison Architect che saranno scaricabili gratuitamente dal 9 al 16 dicembre. Attualmente è possibile riscattare Dead by Daylight e While True: learn(), che sono scaricabili gratuitamente fino al 9 dicembre. Godfall: Challenger Edition è stato annunciato a sorpresa mercoledì, quando è stato anche ...

