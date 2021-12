Empoli, La Mantia: «Abbiamo provato a battere il Torino. Aspettavo il gol» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Andrea La Mantia, attaccante dell’Empoli, ha commentato il pareggio ottenuto in casa del Torino: le sue parole Andrea La Mantia, attaccante dell’Empoli, ha commentato il pareggio ottenuto in casa del Torino. Le sue parole ai microfoni di DAZN. DICHIARAZIONI – «Siamo partiti non con il piede giusto, si è vista la voglia di recuperare il risultato. Abbiamo provato a vincerla, non ci siamo riusciti. Ci teniamo questo punto». GOL – «Aspettavo questo gol per dimostrare che posso starci voglio dedicarlo a mio zio che è stato male». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Andrea La, attaccante dell’, ha commentato il pareggio ottenuto in casa del: le sue parole Andrea La, attaccante dell’, ha commentato il pareggio ottenuto in casa del. Le sue parole ai microfoni di DAZN. DICHIARAZIONI – «Siamo partiti non con il piede giusto, si è vista la voglia di recuperare il risultato.a vincerla, non ci siamo riusciti. Ci teniamo questo punto». GOL – «questo gol per dimostrare che posso starci voglio dedicarlo a mio zio che è stato male». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TorinoFC_1906 : 72’ - Pareggia l'Empoli con La Mantia #TorinoEmpoli 2-2 #SFT - susydigennaro : RT @napolimagazine: EMPOLI - Andreazzoli: 'Sono molto contento per La Mantia, ha fatto un gol bellissimo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EMPOLI - Andreazzoli: 'Sono molto contento per La Mantia, ha fatto un gol bellissimo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: EMPOLI - La Mantia: 'Non siamo partiti con il piede giusto, ci teniamo questo punto' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EMPOLI - La Mantia: 'Non siamo partiti con il piede giusto, ci teniamo questo punto' -