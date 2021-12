Empoli, Andreazzoli: «La partita si era messa male. Contento per La Mantia» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Torino: le sue dichiarazioni Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Torino. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. TORINO – «Siamo contenti perché la gara si era messa male, occorreva maturità per mantenere equilibrio e fare le cose che sappiamo. Non è scontato che con la superiorità numerica si possa avere un vantaggio. Lo abbiamo fatto dimostrando di essere in crescita, abbiamo ancora dei margini di miglioramento». GOL LA Mantia – «Sono molto Contento per lui, i valori morali sono indiscutibili oltre a quello che fa in campo sono importanti i comportamenti. Ci ha aiutato a vincere il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Aurelio, allenatore dell’, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Torino: le sue dichiarazioni Aurelio, allenatore dell’, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Torino. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. TORINO – «Siamo contenti perché la gara si era, occorreva maturità per mantenere equilibrio e fare le cose che sappiamo. Non è scontato che con la superiorità numerica si possa avere un vantaggio. Lo abbiamo fatto dimostrando di essere in crescita, abbiamo ancora dei margini di miglioramento». GOL LA– «Sono moltoper lui, i valori morali sono indiscutibili oltre a quello che fa in campo sono importanti i comportamenti. Ci ha aiutato a vincere il ...

