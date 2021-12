Elezioni Usa | due scrutatrici fanno causa a un blog pro Trump | le aveva accusate di aver truccato gli esiti elettorali

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ruby Freeman e sua figlia Shaye Moss, che alleUsa del 2020 lavoravano comein Georgia, hanno fattoper diffamazione contro ilcospirazionista The Gateway Pundit. Secondo le ricostruzioni del New York Times, le due sarebbero state prese di mira edii risultati, manipolando le schede. L’accusa era stata rapidamente smentita dai funzionaridella contea di Fulton e della Georgia. «Voglio che gli imputati sappiano che io e mia figlia siamo persone reali che meritano giustizia, e non voglio mai che facciano questo a nessun altro», ha detto la signora Freeman in una nota. Moss e Freeman sono finite nelle cronache georgiane dopo che Gateway Pundit ha pubblicato ...

Advertising

MelGerbino : @Corriere @7Corriere Han programmato di sostituire Kamala Harris con un ebreo sionista già prima delle elezioni tru… - elelol_ : @GenCar5 Molti di loro nn sanno neanche dove sia l'Honduras. Salvo poi interessarsene per interessi mutuali quando… - lutonmc : @ChanceGardiner Negli USA lo avevano segnalato già a Febbraio, ma sono stati zittiti, perché le fonti erano vicine… - m_ccini : @mgmaglie @MarcoRCapelli Tipo elezioni USA…tutto falso e manovrato. - IacobellisT : RT @AncoraFischia: Elezioni #Honduras. La destra filo USA perde un altro stato -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Usa

Ruby Freeman e sua figlia Shaye Moss, che alledel 2020 lavoravano come scrutatrici in Georgia, hanno fatto causa per diffamazione contro il blog cospirazionista The Gateway Pundit . Secondo le ricostruzioni del New York Times , le ......nel nome di un nazionalismo celato ma che sa essere la sola ricetta in grado di fargli sperare di uscire vittorioso dalle difficilissimeche lo attendono tra poco più di un anno. Erdogan...StampaNegli Stati Uniti non sono tempi di rose e fiori per i democratici. Le ultime elezioni amministrative, hanno messo alla luce i segnali di grandi difficoltà che sta vivendo il partito di maggiora ...Numerose le implicazioni che vanno oltre la specifica decisione sulla legge che restringe la liceità del diritto nello Stato del Mississippi ...