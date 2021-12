Ed Sheeran e Elton John cantano insieme ‘Merry Christmas’ | il video è ispirato a Love Actually

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Si intitolail singolo natalizio di Eded. Per annunciarlo, i due artisti hanno ricreato la nota scena dei cartelloni di ‘’ (quella in cui Mark si dichiara a Juliet, moglie del suo miglior amico Peter, usando proprio dei cartelli). Nel filmato diventato virale – e condiviso il 29 novembre da entrambi sui social – si vede Edche bussa alla porta die mima il gesto di stare in silenzio. Poi una sfilata di cartelloni checompongono il seguente messaggio: “Ciao, lo scorso Natale ho ricevuto una telefonata dal mio amicoin cui mi diceva che avremmo dovuto fare una canzone di Natale. E ...

greenbriaar : da una parte alla radio stanno parlando della canzone che uscirà domani di ed sheeran e elton john che bello

Per restare tra i grandi nomi, anche la coppia composta da EdedJohn si sono lasciati sedurre dalla magia delle feste col singolo " Merry Christmas ", in uscita il 3 dicembre cui ...... "dentro 'The Lockdown Sessions'")", ha scrittoJohn sui social per annunciare la serie ... che lo scorso 29 novembre ha annunciato il singolo natalizio " Merry Christmas " con Edin ...Ed Sheeran ed Elton John insieme per Natale: "Merry Christmas", attesissimo duetto natalizio, uscirà il 3 dicembre 2021. Scopri di più!Nell’esilarante video si vede il 30enne cantante bussare alla porta del leggendario Rocket Man per mostragli una sfilza di cartelloni che indicano il prossimo 3 dicembre come data di lancio della canz ...