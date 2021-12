Ecco Natale al borgo: suggestioni, profumi e sapori nel centro storico di Sant’Agata de’ Goti (Di giovedì 2 dicembre 2021) I commercianti si rimboccano le maniche e propongono un inteso cartellone in occasione delle festività natalizie al centro storico di Sant’Agata de’ Goti, uno dei borghi più belli d’Italia, in collaborazione con Roberto D’Agnese per Omast Eventi. I portoni e i cortili del centro storico si apriranno per svelare e raccontare segreti e meraviglie, attraverso i sapori, i suoni, i colori e i profumi di uno dei borghi più belli d’Italia. Un cartellone ricco di arte in un’atmosfera unica. Si comincia il giorno 8 dicembre con la performance corale di nove artisti di strada lungo le vie di Sant’Agata de’ Goti con clown, giocolieri, soccer freestyle, bolle di sapone, danzatrici del fuoco, trampolieri. Il giorno 11 dicembre ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 dicembre 2021) I commercianti si rimboccano le maniche e propongono un inteso cartellone in occasione delle festività natalizie aldide’, uno dei borghi più belli d’Italia, in collaborazione con Roberto D’Agnese per Omast Eventi. I portoni e i cortili delsi apriranno per svelare e raccontare segreti e meraviglie, attraverso i, i suoni, i colori e idi uno dei borghi più belli d’Italia. Un cartellone ricco di arte in un’atmosfera unica. Si comincia il giorno 8 dicembre con la performance corale di nove artisti di strada lungo le vie dide’con clown, giocolieri, soccer freestyle, bolle di sapone, danzatrici del fuoco, trampolieri. Il giorno 11 dicembre ...

