Due inediti di Manuel Agnelli per Diabolik | il testo de La Profondità Degli Abissi e Pam Pum Pam

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Nei duediperc’è l’esordio discografico da solita di un cantautore che per anni abbiamo associato agli Afterhours, band che ancora oggi detta legge nella scena alternativa italiana. Con Lae Pam Pum Pamdà sfogo a tutta la sua creatività, e colpisce dritto allo stomaco. La collaborazione con i Manetti Bros Al suo debutto solista,partecipa alla colonna sonora dell’attesissimo filmdei Manetti Bros che dal 16 dicembre sarà in tutte le sale. Tra l’artista e i registi volano parole piene di elogio ed entusiasmo.scrive: “Il mio debutto solista a 55 anni”, e i ...

... ' Symphony ', registrato conorchestre e contenente una ventina di brani tratti dal repertorio della band di 'Tanta voglia di lei', dal suo repertorio come solista e cinque, uno dei ...Si tratterebbe di un disco rigido con canzoni, immagini e documenti, ora battuti all'asta ... così come, nel 2020, toccò abandane , una rossa e una blu, indossate dal rapper, insieme ad ...A 77 anni Roby Facchinetti continua ad avere una grinta e un’energia fuori dal comune, e non solo tra i signori della sua età. L’ex cantante dei Pooh ha appena pubblicato ...Basato sul leggendario personaggio dei fumetti creato dalle sorelle Giussani, il film Diabolik firmato dai Manetti bros. (in uscita il 16 dicembre prossimo nei cinema italiani) è uno dei più attesi de ...