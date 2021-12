Due blogger ortonesi in viaggio lungo 7mila km sul sentiero Italia Cai dormendo sotto le stelle per 9 mesi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si chiamano Francesco Bernabeo e Michela D'Annibale, amano la natura e l'avventura e a gennaio partiranno per un'impresa eccezionale: percorrere gli oltre 7mila chilometri del sentiero Italia Cai, che ... Leggi su chietitoday (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si chiamano Francesco Bernabeo e Michela D'Annibale, amano la natura e l'avventura e a gennaio partiranno per un'impresa eccezionale: percorrere gli oltrechilometri delCai, che ...

Due blogger ortonesi in viaggio lungo 7mila km sul sentiero Italia Cai dormendo sotto le stelle per 9 mesi ... per arrivare a Muggia (Trieste) il 30 settembre 2022, con una pausa tecnica di uno o due giorni, ... Siamo blogger, ed è quello che ci piace fare'. Il Sentiero Italia si sviluppa lungo l'intera dorsale ...

