Dramma in Italia, tragico schianto tra diversi mezzi: morti e feriti sull'asfalto (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ancora incidenti sempre nel solito tratto maledetto della A4. Tre da ieri mattina. Il più grosso tra 3 tir alle 16.30 di ieri, mercoledì 1 dicembre, al chilometro 444 ha provocato la paralisi del traffico. Il tamponamento fra ti 3 mezzi pesanti si è verificato nel tratto tra San Stino di Livenza e il Nodo di Portogruaro in direzione Trieste. A seguito dell'incidente il conducente di uno dei tre autoarticolati, un ucraino, è deceduto. Autovie Venete ha disposto la chiusura del tratto e quindi l'uscita obbligatoria a San Stino per chi proviene da Venezia e dell'ingresso al casello per chi è diretto verso Trieste. Sul posto la polizia stradale, il 118, i vigili del fuoco, il personale della Concessionaria autostradale e i mezzi di soccorso meccanico. Al momento dell'incidente erano stati segnalati rallentamenti. Niente da fare purtroppo per ...

