Dosaggio | consenso | esenzioni | guida alla vaccinazione anti-Covid per i bambini

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo il via libera dell’Aifa al vaccinoper itra i 5 e gli 11 anni, le prime somministrazioni sono attese a partire dseconda metà di dicembre. Secondo il Corriere della Sera, tra il 20 e il 25 dicembre (il coordinatore del Cts Franco Locatelli aveva parlato del 23). Secondo La Stampa, l’obiettivo è partire non oltre il 15. Le prenotazioni attraverso i portali dedicati, che funzioneranno con le stesse modalità seguite finora dal resto della popolazione, dovrebbero aprire già nelle prossime ore. In alternativa, potranno essere effettuate in un secondo momento presso il proprio pediatra. A ribadire la sicurezza del vaccino anche per i(in Italia sono 3,7 milioni quelli tra i 5 e gli 11 anni) è Bruno Dpiccola, direttore scientifico dell’ospedale ...