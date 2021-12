Dopo tante promesse a vuoto della politica, la crisi Whirlpool finisce con una buonuscita (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si è chiusa con il 100 per cento delle adesioni all’accordo firmato tra sindacati e azienda la vertenza Whirlpool di Napoli. Quattro lavoratori hanno accettato l’offerta di reimpiego nello stabilimento Whirlpool di Cassinetta (Varese) con 25 mila euro di incentivo per il trasferimento, gli altri 317 hanno preferito la buonuscita di 95 mila euro e due anni di Naspi. E’ finita con una pace impensabile da trovare tra gli agguerriti lavoratori napoletani e quella che tutti chiamano “la multinazionale” che sborsa altri 30 milioni per chiudere definitivamente i rapporti di lavoro di una fabbrica che aveva abbassato le saracinesche oltre un anno fa. Una vertenza aperta tre anni fa che è stata una delle più rumorose e mediatiche degli ultimi anni. Trentatré manifestazioni a Roma, scioperi, blocchi stradali, presidi con i lavoratori che ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si è chiusa con il 100 per cento delle adesioni all’accordo firmato tra sindacati e azienda la vertenzadi Napoli. Quattro lavoratori hanno accettato l’offerta di reimpiego nello stabilimentodi Cassinetta (Varese) con 25 mila euro di incentivo per il trasferimento, gli altri 317 hanno preferito ladi 95 mila euro e due anni di Naspi. E’ finita con una pace impensabile da trovare tra gli agguerriti lavoratori napoletani e quella che tutti chiamano “la multinazionale” che sborsa altri 30 milioni per chiudere definitivamente i rapporti di lavoro di una fabbrica che aveva abbassato le saracinesche oltre un anno fa. Una vertenza aperta tre anni fa che è stata una delle più rumorose e mediatiche degli ultimi anni. Trentatré manifestazioni a Roma, scioperi, blocchi stradali, presidi con i lavoratori che ...

Advertising

lucianonobili : “Prevenire per preservare” Le scelte di #Draghi sul #supergreenpass sono sacrosante e hanno pieno sostegno di… - 250c7ce87142489 : @Sonos #sonosroam dopo tante prove ho notato che per non avere distorsione,soprattutto con i bassi,conviene esclu… - Pasqual01350178 : @enzogoku69 @tancredipalmeri Ebbe il coraggio di dare ragione a mazzolino dopo Beneventogliene dissi tante e mi blo… - mad737 : RT @eidos_psiche: 'È divertente sai? La memoria umana è veramente qualcosa di strano c'è conservata dentro un sacco di roba inutile,tante c… - Giulai28 : @tweet_thevalley @Ludovica_ast È quello che intendo. Sull'improvisazione lei non se la cava tantissimo però ha tant… -