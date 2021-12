Docente in maternità e rischio biologico da Covid: possibile l’interdizione anticipata/post partum o altra mansione (Di giovedì 2 dicembre 2021) Per una Docente in maternità è prevista l'interdizione anticipata o post partum per rischio biologico da Covid19? Il D.Lgs. 81/2008, all’art. 28, obbliga il Datore di Lavoro/Dirigente scolastico ad effettuare la valutazione dei rischi considerando anche l’eventuale presenza di lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 dicembre 2021) Per unainè prevista l'interdizioneperda19? Il D.Lgs. 81/2008, all’art. 28, obbliga il Datore di Lavoro/Dirigente scolastico ad effettuare la valutazione dei rischi considerando anche l’eventuale presenza di lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno dellae della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”. L'articolo .

