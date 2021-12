Dimentichiamo la Lazio e pensiamo ai gol presi a difesa schierata (Di giovedì 2 dicembre 2021) Cesare – Caro Guido salutiamo la capolista. Infatti il Napoli è ancora primo in classifica con 1 punto di vantaggio dal Milan e 2 dall’Inter. Ma la salutiamo dispiaciuti per la partita. Di per sé il compito non era facile perché il Sassuolo aveva pochi giorni fa strapazzato il Milan (anche se in casa è molto meno brillante di fuori casa), ma per come si era messa la partita fino a mezzora dalla fine avevamo pensato di poter commentare un’altra vittoria. Guido – Infatti il Napoli ha ben controllato la partita per un’ora anche se era stato meno brillante rispetto alla Lazio (è una partita che dobbiamo dimenticare avendo vinto contro una squadra deconcentrata e tatticamente disastrosa) ed era stato molto meno verticale nel gioco. Ma questo era dovuto anche ai meriti del Sassuolo che schermava Lobotka e chiudeva benissimo le linee di passaggio facendoci giocare in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 dicembre 2021) Cesare – Caro Guido salutiamo la capolista. Infatti il Napoli è ancora primo in classifica con 1 punto di vantaggio dal Milan e 2 dall’Inter. Ma la salutiamo dispiaciuti per la partita. Di per sé il compito non era facile perché il Sassuolo aveva pochi giorni fa strapazzato il Milan (anche se in casa è molto meno brillante di fuori casa), ma per come si era messa la partita fino a mezzora dalla fine avevamo pensato di poter commentare un’altra vittoria. Guido – Infatti il Napoli ha ben controllato la partita per un’ora anche se era stato meno brillante rispetto alla(è una partita che dobbiamo dimenticare avendo vinto contro una squadra deconcentrata e tatticamente disastrosa) ed era stato molto meno verticale nel gioco. Ma questo era dovuto anche ai meriti del Sassuolo che schermava Lobotka e chiudeva benissimo le linee di passaggio facendoci giocare in ...

Advertising

napolista : Dimentichiamo la Lazio e pensiamo ai gol presi a difesa schierata Il Napoli è scoppiato negli ultimi 30 minuti, an… - RBascoccia : @TuteLazio_V2 Non voglio giustificarli ma... non dimentichiamo che hanno avuto un giorno e mezzo per preparare ques… - edoardoforno1 : @ColpogobboYtube Noi 2-0 contro la Lazio non conta perché abbiamo segnato su calcio di rigore? Ci dimentichiamo del… - EmanueLazio : @SabrinSabry A fine campionato ci dimentichiamo di tutto e guai a vendere qualcuno...invece secondo me qualcuno for… - LazionewsEu : Social, #Lazio: “Non dimentichiamo le donne vittime di violenza” (FOTO) #sslazio #forzalazio #lazionews… -