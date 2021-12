Dieci miliardi di bocche da sfamare entro il 2050 | a quale prezzo?

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Secondo le ultime stime delle Nazioni Unite, la popolazione mondiale raggiungerà i 10di personeil. Un dato significativo che ci invita a riflettere su come non si possa parlare di transizione ecologica senza prescindere da quella alimentare, essendo il legame tra cambiamenti climatici e alimentazione è più stretto di quanto si pensi. Il cibo è l’esempio più eclatante e concreto della rete di connessioni che regola e rende possibile la vita sulla Terra. Esso è nutrizione, cultura e identità. Eppure l’agricoltura da sola rappresenta la più forte minaccia per 24 delle 28mila specie a rischio di estinzione, la sesta estinzione di massa generata dall’impatto umano, la più importante degli ultimi milioni di anni. Affinché la crescita globale sia sostenibile occorre modificare in modo significativo le abitudini ...

La Cop26 , tra promesse mancate e accordi al ribasso, non ha dato il giusto peso al tema dell'alimentazione, nonostante 45 governi si siano impegnati a investire complessivamente 4di ...