Dicembre tempo di giochi: Ecco il segno zodiacale che vincerà tutto durante le feste. Arriva per lui la Super fortuna (Di giovedì 2 dicembre 2021) C’è stato un segno zodiacale che a novembre non ha brillato come avrebbe voluto ma con il mese di Dicembre tutto è pronto per un cambiamento positivo e fortunato. Con l’inizio del nuovo mese osserviamo infatti alcuni cambiamenti nelle stelle, e se novembre era stato positivo e fortunato per almeno uno spicchio di Zodiaco c’era qualche segno che invece un po’ ha arrancato. Ma adesso come diciamo sempre, le stelle girano e illuminano anche chi prima era rimasto in ombra. Potrebbero bastarvi anche solo 2 euro per portarvi a casa tanta fortuna. Insomma c’è un segno che per il mese di Dicembre sarà davvero Super fortunato e potrà davvero sbancare tra tombola, mercante in fiera e ... Leggi su cityroma (Di giovedì 2 dicembre 2021) C’è stato unche a novembre non ha brillato come avrebbe voluto ma con il mese diè pronto per un cambiamento positivo eto. Con l’inizio del nuovo mese osserviamo infatti alcuni cambiamenti nelle stelle, e se novembre era stato positivo eto per almeno uno spicchio di Zodiaco c’era qualcheche invece un po’ ha arrancato. Ma adesso come diciamo sempre, le stelle girano e illuminano anche chi prima era rimasto in ombra. Potrebbero bastarvi anche solo 2 euro per portarvi a casa tanta. Insomma c’è unche per il mese disarà davveroto e potrà davvero sbancare tra tombola, mercante in fiera e ...

elio_vito : Niente da dire, in queste cose sono proprio bravi, Italia Viva lo chiedeva da tempo che oggi arrivasse dicembre, e così è stato! #1Dicembre - Agenzia_Ansa : 'E' tempo di discutere sull'obbligo vaccinale'. Lo dice Ursula von der Leyen nella conferenza stampa sull'emergenza… - LegaDilettanti : ???? #disabilitiamoipregiudizi: il mondo del calcio al fianco della @4aCategoria, il 3 dicembre - Giornata Internaz… - SpazioLenovo : In Spazio Lenovo è già tempo di regali! ?? Per tutto Dicembre, ti regaliamo un Tablet Lenovo M10 Plus con Dock Alexa… - LelloE59 : RT @Walter32099227: Mese di dicembre tempo di bilanci Paradossalmente si stava meglio nel 2020 quando nn c'erano i vaccini con il Conte2 a… -