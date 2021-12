Di Maio | giovani motore per costruire ponti tra sponde Med

(Di giovedì 2 dicembre 2021) "La transizione è il tema principale dei Med Dialogues di quest'anno e isono la forza trainante del cambiamento. Per questo sentiamo il dovere e la responsabilità di coinvolgerli nella ...

"I cittadini, e in particolare icittadini, sono infatti i principali motori per costruire un'appartenenza comune tra le due sponde del 'Mare Nostrum'", ha sottolineato Diricordando che ...Roma, 02 dic 15:37 - Le persone di età inferiore ai 25 anni rappresentano attualmente circa la metà della popolazione della regione Medio Oriente e Nord Africa...ROMA (ITALPRESS) – “Il Mediterraneo è storicamente uno spazio di dialogo e scambio. La nostra ambizione è quella di continuare a offrire con i Med Dialogues un laboratorio per ridefinire la nostra azi ...«Il Natale dei Conservatori»: si chiamerà così la 23 esima edizione di “Atreju”, lo storico happening organizzato annualmente da Fratelli d'Italia ...