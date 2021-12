Del Tempo Che Passa La Felicità di Motta: il significato del brano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Motta è un cantautore e polistrumentista: dopo aver fondato la band Criminal Jokers e aver suonato anche con altri gruppi, si è dedicato alla sua carriera da solista con il suo primo album intitolato “La fine dei vent’anni” pubblicato nel 2016, aperto dal brano “Del Tempo che Passa la Felicità”. Questa sera sarà possibile seguire Motta come ospite speciale alla semifinale di X-Factor 2021, in onda su Sky Uno. Il cantautore e polistrumentista si esibirà nella manche dei duetti – nel corso della quale i cantanti noti nella scena musicale accompagnano i partecipanti della gara – insieme ai Bengala Fire. (screenshot video)Motta, dopo aver fondato i Criminal Jokers e aver suonato anche con altri gruppi musicali, si è dedicato allo sua carriera da solita a ... Leggi su ck12 (Di giovedì 2 dicembre 2021)è un cantautore e polistrumentista: dopo aver fondato la band Criminal Jokers e aver suonato anche con altri gruppi, si è dedicato alla sua carriera da solista con il suo primo album intitolato “La fine dei vent’anni” pubblicato nel 2016, aperto dal“Delchela”. Questa sera sarà possibile seguirecome ospite speciale alla semifinale di X-Factor 2021, in onda su Sky Uno. Il cantautore e polistrumentista si esibirà nella manche dei duetti – nel corso della quale i cantanti noti nella scena musicale accompagnano i partecipanti della gara – insieme ai Bengala Fire. (screenshot video), dopo aver fondato i Criminal Jokers e aver suonato anche con altri gruppi musicali, si è dedicato allo sua carriera da solita a ...

