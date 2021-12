De Luca sui vaccini: “Non ascoltiamo Roma, per i bimbi luoghi dedicati” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Pensiamo a lavorare e lasciamo perdere le dichiarazioni che arrivano da Roma. Quando avremo la disponibilità dei vaccini per i bambini, procederemo immediatamente”. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca, rispondendo alla domanda di un giornalista sui tempi di avvio della campagna pediatrica. “Non ho ancora superato il trauma dall’altro ieri – ha aggiunto De Luca- quando nel giro di 24 ore hanno detto che si chiudevano le scuole con un solo contagio e la sera hanno negato quello che hanno detto la mattina”. Per il governatore della Campania Vincenzo De Luca “la vaccinazione dei bambini da 5 a 11 anni sarà un passaggio fondamentale per il ritorno alla normalità nelle scuole, ma anche nella società e nell’economia”. Oggi si riunirà l’ Unità di crisi per mettere a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Pensiamo a lavorare e lasciamo perdere le dichiarazioni che arrivano da. Quando avremo la disponibilità deiper i bambini, procederemo immediatamente”. Così il governatore della Campania Vincenzo De, rispondendo alla domanda di un giornalista sui tempi di avvio della campagna pediatrica. “Non ho ancora superato il trauma dall’altro ieri – ha aggiunto De- quando nel giro di 24 ore hanno detto che si chiudevano le scuole con un solo contagio e la sera hanno negato quello che hanno detto la mattina”. Per il governatore della Campania Vincenzo De“la vaccinazione dei bambini da 5 a 11 anni sarà un passaggio fondamentale per il ritorno alla normalità nelle scuole, ma anche nella società e nell’economia”. Oggi si riunirà l’ Unità di crisi per mettere a ...

Advertising

anteprima24 : ** De Luca sui #Vaccini: 'Non ascoltiamo Roma, per i bimbi luoghi dedicati' ** - Luca_Luciani72 : RT @pbecchi: Con l’euro abbiamo perso la sovranità sulla nostra moneta e ora con il prospettato obbligo vaccinale europeo perderemo anche l… - luca_roma20 : RT @SimonaDeMaria1: Ogni anno, oltre un miliardo di animali soffre durante il trasporto attraverso l'Europa. #StopLiveTransport per proteg… - RaiperilSociale : Oggi al @torinofilmfest 'Il fronte interno - Un viaggio in Italia con Domenico Quirico' Incontri con uomini e donn… - luca_biasi : @DarkLadyMouse @rostokkio E sugli assorbenti? E sui combustibili? E sulla tassidermia in Mesopotamia? -