' Dante Giotto' | Vittorio Sgarbi torna al Teatro Olimpico di Roma | alla scoperta di un parallelismo inevitabile

Advertising

LauraCarrese : RT @VittorioSgarbi: Lo spettacolo teatrale “Dante e Giotto” si sposta nella Capitale. Dall’8 al 12 dicembre (tutti i giorni alle 21,00 tra… - SaggioTheodore : Ricordo alle persone professanti un'altra religione disturbati dai #crocifissi #presepi #BuonNatale,di far togliere… - mariolinocalcin : RT @VittorioSgarbi: Lo spettacolo teatrale “Dante e Giotto” si sposta nella Capitale. Dall’8 al 12 dicembre (tutti i giorni alle 21,00 tra… - mire_mori : RT @VittorioSgarbi: Lo spettacolo teatrale “Dante e Giotto” si sposta nella Capitale. Dall’8 al 12 dicembre (tutti i giorni alle 21,00 tra… - amata_lucia : RT @VittorioSgarbi: Lo spettacolo teatrale “Dante e Giotto” si sposta nella Capitale. Dall’8 al 12 dicembre (tutti i giorni alle 21,00 tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Dante Giotto

leggo.it

Al Teatro Olimpico di Roma debutta lo spettacolodi e con Vittorio Sgarbi in scena dall'8 al 12 dicembre. Il critico d'arte più famoso d'Italia conduce il pubblico in un intenso viaggio , mettendo in relazione l'arte dicon la ...... intervento di Loredana Salier + dalle 11 proiezione riservata alle scuole del film ', l'... Ritrovo in via62 ( più info ) DOLCEACQUA 10.00 - 17.00 . Mostra 'Azzurre Emozioni' in occasione ...Stefano Massini, Leo Gullotta, Marisa Laurito, Gennaro Cannavacciuolo sono i protagonisti della nuova stagione al teatro Giotto varata dal Comune di Borgo San Lorenzo in collaborazione con Fondazione ...La nostra penisola è ricca di capolavori d'arte tra i più belli al mondo; uno di questi è la Cappella degli Scrovegni a Padova ...