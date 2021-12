Daniele Giovanardi, fratello dell’ex ministro Carlo, sospeso dall’Ordine dei medici: non si è vaccinato. L’ex ministro: “Lo faccia presto” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Daniele Giovanardi, fratello gemello delL’ex ministro Carlo ed ex primario del pronto soccorso di Modena, è stato sospeso dall’Ordine dei medici per non essersi vaccinato contro il Covid 19. Lo riporta la Gazzetta di Modena, ricordando che L’ex medico ha specificato al giornale online La Pressa.it di aver fornito all’Azienda unità sanitaria locale (Ausl) di Modena i certificati e i documenti per cui non può essere vaccinato, rigettando quindi l’accusa di essere un no-vax. Il fratello Carlo, con il quale il medico aveva ammesso di non avere buoni rapporti, in un’intervista alla redazione bolognese del Corriere della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021)gemelloed ex primario del pronto soccorso di Modena, è statodeiper non essersicontro il Covid 19. Lo riporta la Gazzetta di Modena, ricordando chemedico ha specificato al giornale online La Pressa.it di aver fornito all’Azienda unità sanitaria locale (Ausl) di Modena i certificati e i documenti per cui non può essere, rigettando quindi l’accusa di essere un no-vax. Il, con il quale il medico aveva ammesso di non avere buoni rapporti, in un’intervista alla redazione bolognese del Corriere della ...

Advertising

fanpage : Daniele Giovanardi, ex direttore del pronto soccorso del Policlinico di Modena e gemello dell'ex senatore Carlo, ha… - pallino21253332 : Daniele Giovanardi sospeso dall'ordine dei medici: il fratello dell'ex senatore non è vaccinato - vaniacavi : RT @fabius10scudi: E anche Giovanardi (Carlo) si mostra per quello che è... - ontoxy : RT @Gazzettino: Daniele Giovanardi sospeso dall'ordine dei medici: il fratello dell'ex senatore non è vaccinato - Gazzettino : Daniele Giovanardi sospeso dall'ordine dei medici: il fratello dell'ex senatore non è vaccinato -