Damiano Gavino: età, genitori, fidanzata, Un Professore, Instagram (Di giovedì 2 dicembre 2021) Damiano Gavino è un giovane attore romano, attualmente impegnato nella fiction Un Professore nel ruolo di Manuel. Scopriamo alcune curiosità su di lui. Damiano Gavino: età Il giovane attore nasce a Roma e ha 20 anni. genitori Della vita privata di Damiano Gavino si sa ben poco. Ma nel caso qualcuno se lo stesse chiedendo, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 2 dicembre 2021)è un giovane attore romano, attualmente impegnato nella fiction Unnel ruolo di Manuel. Scopriamo alcune curiosità su di lui.: età Il giovane attore nasce a Roma e ha 20 anni.Della vita privata disi sa ben poco. Ma nel caso qualcuno se lo stesse chiedendo, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

DiTopazio : RT @altrogiornorai1: I nostri #AffettiStabili oggi ?? @memo_remigi_ , @Massimo20_IT, Damiano Gavino, @CarrisiRomina e @JessicaMorlacc1 #Ogg… - BlueBandit_16 : RT @altrogiornorai1: I nostri #AffettiStabili oggi ?? @memo_remigi_ , @Massimo20_IT, Damiano Gavino, @CarrisiRomina e @JessicaMorlacc1 #Ogg… - BlackTristan : @DaniiiMignogue No, in #UnProfessore la coppia è con Damiano Gavino. - altrogiornorai1 : I nostri #AffettiStabili oggi ?? @memo_remigi_ , @Massimo20_IT, Damiano Gavino, @CarrisiRomina e @JessicaMorlacc1… - xyouresogolden_ : ok ho visto i primi 10min direi che it’s time to follow damiano gavino ovunque #unprofessore -